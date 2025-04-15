Düzce Belediyesi Bilim Merkezi Nisan ayı ikinci hafta etkinlik takvimi belli oldu. Düzce Belediyesinden yapılan duyuruda 4 atölyede uygulama yapılacak.
Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, Nisan ayı ikinci hafta etkinlik takvimini belirledi. Bilimsel çalışmalara ulaşmada fırsat eşitliğinin ön planda tutulduğu merkezde Nisan aynın ikinci haftasında Uzay ve Havacılık, Temel Bilimler, Robotik Kodlama ile Keşif atölyelerinde farklı uygulamalar yapılacak.
Farklı yaş gruplarına yönelik, günün belli saatlerinde 15 kişilik kontenjanla sınırlı olacak uygulama atölyelerine kayıt ve detaylı bilgi için vatandaşlar 0380 502 02 87 numaralarını arayarak bilgi alabilir.
Kaynak: İHA