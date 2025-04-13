Pasifik, Atlas, Hint okyanuslarında ve Akdeniz’de görülen, dünyadaki en büyük sürüngenlerden biri olan ve ‘şampiyon’ olarak da adlandırılan deri sırtlı deniz kaplumbağası, ölü olarak Sakarya’nın Karasu sahilinde bulundu.

Dünyadaki en büyük sürüngenlerden birisi olarak bilinen, Pasifik, Atlas, Hint okyanusları ve Akdeniz’de görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası, Sakarya’nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkisinde sahilde ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz senelerde ilk kez İstanbul Boğazı’nda görülen bu hayvanın boyu 3 metreye ve kilosu 900 kilograma kadar ulaşabiliyor. Sahilde vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunan deri sırtlı deniz kaplumbağası, okyanuslarda en derine dalan ve en büyük mesafeleri kat eden "Şampiyon kaplumbağa" olarak da biliniyor.