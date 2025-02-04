Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan ortaokulda çıkan yangın nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde bulunan 19 Mayıs Ortaokulu’nda çıktı. Okulun giriş kapısının yanında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın panik oluşturdu. Çıkan yangında elektrik kabloların alev alması ve patlaması ortaya havai fişeği andıran görüntüler çıkardı. Yangının 112’e haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yapılan müdahale ardından söndürüldü. Sınıfların dumandan etkilenmesi üzerine okulda eğitime 1 gün ara verildi. Yangının çıktığı okul gündüz vakti görüntülendi. Tüm pencereleri açık olan okulda havalandırma yapılıyor.

"Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor"

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "19 Mayıs Ortaokulumuzda 21.30 saatlerinde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmıştır. Yangın sonucunda okulun giriş katında sınırlı hasar meydana gelmiş, sınıflar ise yangından dolayı dumandan etkilenmiştir. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla okulumuzda 4 Şubat 2025 tarihinde eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.