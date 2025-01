Samsun Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin devamsızlığını önlemek için sinema gösterisi düzenlendi.

Etkinlik koordinatörü okulun İngilizce öğretmeni Naim Okay, "Okulun son haftaları, öğrencilerin sınavların bitmesini bahane edip çoğunlukla devamsızlık yaptıkları haftalardır. Eğitim kurumunun görevlerinden bir tanesi de her bir öğrencilerinin okula devamını sağlayarak hem akademik hem de değerler anlamında donatmaktır. Okulumuzun son haftası çarşamba ve perşembe günleri okul konferans salonunda iki seans halinde sinema gösterisi etkinliğini düzenlendik. Öğrencilerin gelişimine uygun ve temalı filmler belirledik. Belirlenen filmler çarşamba be perşembe günleri iki seans halinde düzenlendi. Öğrencilerimiz duyarlılıkları ile örnek bir davranış gösterdiler. Eğitim sadece öğrencilere sunulan ve cevaplanmaları istenen 5 şıktan ibaret olmadığı bir kez daha görüldü” dedi.