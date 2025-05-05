SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, elma iç kurdu zararlısına karşı yürütülen mücadelede tahmin ve erken uyarı sistemlerinin önemine dikkat çekti. Sağlam, bu sistemler sayesinde hem ilaçlama sayısının azaltıldığını hem de daha etkili sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

"Ürün kaybı yüzde 100’e ulaşabilir"

Elma iç kurdu (Cydia pomonella), elmanın yanı sıra armut, ayva ve ceviz ağaçlarının da en önemli zararlılarından birisi olduğunu söyleyen Müdür İbrahim Sağlam, "Mücadelesi yapılmadığı takdirde meyvenin dökülmesine veya pazar değerinin kaybolmasına neden olarak, yüzde 100’e varan oranlarda ürün kaybına yol açabilmektedir. Elma iç kurdu zararlısı ergin bireyler gri renkli, yaklaşık 10 mm uzunluğunda olup her iki kanat ucunda üçgen şeklinde çikolata renginde lekeler bulunur. Yumurtalar 1–1,2 mm çapında, oval şekilli, başlangıçta süt beyazı ve mumumsu görünümdedir. Gelişme ilerledikçe yumurtanın orta kısmında kırmızımsı bir halka oluşur ve açılmadan hemen önce gelişmiş larva net şekilde izlenebilir. Yumurtadan çıkan larvalar meyvenin içine girerek çekirdeğe kadar tünel açar ve burada beslenir. Bu durum meyvenin dökülmesine veya pazar değerinin kaybolmasına neden olur" dedi.

"Amaç, larvalar meyveye girmeden önlem almak"

Elma iç kurduyla mücadelede temel amacın, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçların ilaçlı bulundurularak yumurtadan çıkan larvaların meyve içine girmeden önce öldürülmesi olduğunu vurgulayan Sağlam, "Geleneksel yöntemlerle yapılan ilaçlamalarda zamanlama hataları nedeniyle etkin sonuç alınamamakta, zamansız ve etkisiz ilaçlamalar hem zararlıyla mücadeleyi zorlaştırmakta hem de çevresel riskleri artırmaktadır. İlimizde tahmin ve erken uyarı sistemlerinden alınan veriler doğrultusunda ilaçlama zamanları belirlenmekte ve üreticilerimiz bu doğrultuda yönlendirilmektedir. Bu sistem sayesinde hem ilaçlama sayısı azaltılmakta hem de başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Elma üretiminin yoğun olduğu İlkadım, Havza, Vezirköprü, Canik, Çarşamba ve Bafra ilçelerimizde tahmin ve erken uyarı istasyonları aracılığıyla elma iç kurdu popülasyonu düzenli olarak izlenmektedir" diye konuştu.

"Veriler anlık takip ediliyor, kelebek çıkışları kayıt altına alınıyor"

Samsun’da bulunan 6 adet tahmin ve erken uyarı istasyonları ile sıcaklık verileri anlık olarak takip edildiğini ifade eden Sağlam, "EST (Etkili Sıcaklık Toplamı) hesaplanarak larva çıkışı zamanları tahmin edilebilmektedir. İlçe müdürlüklerimiz aracılığıyla çekici tuzaklar ve feromonlar yardımıyla kelebek çıkışları kayıt altına alınmakta, bu sayede zararlının gelişim evreleri önceden öngörülmekte ve üreticilerimizin hava şartları da dikkate alınarak doğru zamanda, doğru şekilde müdahale etmeleri sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

"İlaçlama zamanlarına dikkat edilmeli"

Sağlam şunları söyledi:

"Sistemlerden elde edilen veriler doğrultusunda, elma iç kurduyla mücadelede birinci döle karşı 20 gün aralıklarla iki ilaçlama, ikinci döle karşı ise bir ilaçlama yapılmakta olup, bu uygulama genellikle yeterli olmaktadır. Son olarak üreticilere uyarılarda bulunan Sağlam, "Üreticilerimizin; ilaçlama zamanlarına ilişkin il ve ilçe müdürlüklerimizin uyarılarını dikkate almalarını, kimyasal mücadelenin yanında kültürel önlemleri de (dökülen meyvelerin toplanması, tuzak bantların kullanılması vb.) uygulamalarını, ilaçlama esnasında insan ve çevre sağlığını koruyucu tedbirler almalarını önemle hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.