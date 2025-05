Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaçam ilçesini modern altyapı standartlarına kavuşturmak için kapsamlı bir projeye imza atıyor. Geyikkoşan Caddesi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında başlatılan içme suyu ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla, bölgenin altyapısı daha güçlü ve sürdürülebilir hale geliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl tamamladığı 34,5 kilometrelik isale hattı ile Alaçam’a 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmaya başladı. Bu dev projeye, bin metreküplük içme suyu deposu da eklendi. Zeytin, Doyran, Habilli ve

Yenice Mahalleleri’ne 5 kilometrelik yeni içme suyu hatları döşendi; bir içme suyu deposu ve bir terfi merkezi inşa edildi.

Geyikkoşan’da altyapı atağı

SASKİ ekipleri şehir genelinde hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Geyikkoşan Mesire Alanı’na ulaşımı sağlayan Geyikkoşan Caddesi’nde de gerekli çalışmalar hayata geçirilerek; turistik güzergâhta hem geliş hem de gidiş yönlerinde içme suyu ve yağmur suyu hatları döşeniyor. Toplamda 5 kilometrelik içme suyu şebekesi için 225 mm çapında PE borular kullanan SASKİ, Yoğunpelit Mahallesi başta olmak üzere birçok kırsal mahallede de 7 kilometrelik yeni içme suyu hattı ve 7 adet içme suyu deposu inşa etmeyi hedefliyor. Sel ve taşkın sularını hızlıca denize tahliye etmek amacıyla 600 mm ve 400 mm çaplarında toplam 6 kilometrelik yağmur suyu hattı da ilçeye kazandırılıyor. Tüm çalışmaların 60 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Başkan Doğan: "Altyapısı güçlü bir şehir için çalışıyoruz"

Yatırımların sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşümün de parçası olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizin 17 ilçesinde ekonomik ömrünü tamamlayan hatları tek tek yeniliyor, Samsun’umuza güçlü bir altyapı bırakıyoruz. Hemşehrilerimizin her biri bizim için kıymetli; bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insanımız var, Samsun’umuz var. Bu hususta da şehrimizin her bir noktasına hizmet ulaştırmak en büyük görevimiz. Altyapısı güçlü, yaşam konforu yüksek, her alanda daha ileri bir Samsun için çalışıyoruz. Bugün attığımız bu adımlar, çocuklarımızın yarınlarına yapılan yatırımlardır. Samsun’umuzu her anlamda güçlü bir şekilde geleceğe taşımaya kararlıyız" dedi.