Atakum Belediyesi ev sahipliğinde, çocukları spora teşvik etmek amacıyla bu yıl ilki düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvası sona erdi. Atakum genelinde 16 okulun katılım sağladığı turnuvada, Mimar Sinan İlkokulu birinci oldu.

Atakum Belediyesi, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Atakum Belediyespor Stadyumu’nda düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvası sona erdi. Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvaya, Atakum genelinde 16 okul ve 162 öğrenci katıldı.

Finalist takımlar belirlendi

Çocukları sportif faaliyetlere yönlendirmek ve erken yaşlarda spor bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen turnuvada, takımlar kıyasıya mücadele etti. Takımlarını öne geçirmek için büyük efor sarf eden öğrenciler, heyecanlı olduğu kadar eğlenceli anlar yaşadı. Başa baş geçen mücadeleler sonucunda birinci Mimar Sinan İlkokulu, ikinci Şehit Adem Keskin İlkokulu, üçüncü Şehit Ahmet Özsoy İlkokulu, dördüncü Yunus Emre İlkokulu oldu.

Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ve Atakum Belediyespor Kulüp Başkanı Ceyhun Ercan finale kalan takımlara madalya ve kupa takdim etti.

"Gereken desteği vereceğiz"

Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın, turnuvada yaptığı konuşmada "Bugün Atakum Belediyesi olarak, ilk defa ilkokullar arası futbol turnuvası düzenledik. 16 takımımız müracaat etti. Takımlarımız arasında yapılan maçlar sonunda Mimar Sinan İlkokulumuz birinci geldi. Bizim gönlümüzde bütün takımlarımız birinci, önemli olan katkıyı sağlamaktır. Çocuklarımızı sokaklardan, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla spora, sanata ve diğer etkinliklere yönlendirme aşamasında belediye olarak elimizden geleni yapacağız, gereken desteği vereceğiz. Bütün takımlarımıza, öğretmenlerimize, teknik ekibe, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.