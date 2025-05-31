Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası’nda açan su papatyaları, özgürce dolaşan develer, atlar, mandalar ile yuvalarına dönen leylekler havadan görüntülendi.

Samsun’da bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti görsel şölen sunuyor. Bölgedeki doğal yaşamın bir parçası olan yılkı atları ve develer, geniş çayırlarda serbestçe dolaşırken, leylekler yuvalarında gözlemlenebiliyor. Mandalar ve su papatyalarıyla kartpostallık kareler sunan delta, doğal dokusunu koruyarak hem ekolojik hem kültürel zenginliğiyle ön plana çıkıyor. Görsel çeşitliliğin yanı sıra sessizliğin ve huzurun hakim olduğu alan, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için de ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor.