Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 50 kadın üyesi bulunan Gabyoow Tarım Kooperatifi’ne tarım ekipmanı desteğinde bulundu.

TİKA, Somali’nin tarımsal kalkınmasına katkı sağlamak ve kadın çiftçileri desteklemek amacıyla, Balaad şehrinde faaliyet gösteren ve 50 kadın üyesi bulunan Gabyoow Tarım Kooperatifi’ne tohum, zirai ilaç, gübre ve küçük tarım aletleri desteğinde bulundu. Kadın çiftçilerin kapasitelerini artırmak ve gıda güvenliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, kooperatif üyelerine kabak, marul, biber ve ıspanak tohumlarının yanı sıra, zararlılarla mücadelede kullanılacak zirai ilaçlar, ürün verimliliğini artıracak gübreler ve tarım aletleri teslim edildi. Ayrıca, gübre ve tarım aletlerinin kullanımı ile ilgili eğitimler verilerek kadın çiftçilerin bilgi birikiminin artması sağlandı. Destek sayesinde 50 kadın çiftçi, ekim alanlarını verimli bir şekilde değerlendirme ve ürün çeşitliliğini artırma imkanı buldu.

Teslim töreninde konuşan Kooperatif Başkanı Faadumo Sheikh Ali, daha önce geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını, TİKA tarafından verilen destek ve eğitimin ürün verimliliklerini artıracağını ve bölgede tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür etti.