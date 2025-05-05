Samsun’un Atakum Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk toplantısında 12 gündem maddesi görüşüldü.

Atakum Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. Birleşimine ait toplantı, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 12 gündem maddesi görüşülürken, 2024 yılı mali kesin hesabı da meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Açıklanan verilere göre, 2024 yılı için kabul edilen gider bütçesi 1 milyar 536 milyon 600 bin TL olurken, net tahsilatın 1 milyar 69 milyon 503 bin TL olduğu ifade edildi. Tahsil edilemeyen 168,8 milyon TL’nin ise 2025 yılına devredildiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, emekliye ayrılan sürekli işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde kullanılmak üzere faiz hariç 50 milyon TL’lik teminat mektubu alınarak kredi kullanılmasına ilişkin belediye başkanına yetki verilmesi teklifi de gündeme geldi. Bu teklif ile 2025 yılı Kurban Bayramı’nda hayvan satış yerleri için tahsil edilecek yer tahsis ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklif ve diğer bazı teklifler, detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.