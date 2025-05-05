Mersin’de düzenlenen Para Atıcılık ve İşitme Engelliler Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası’na katılan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcusu Erhan Coşkuner, iki farklı kategoride gösterdiği performansla bir altın, bir de gümüş madalya kazandı. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, "Erhan’ın başarısı, engelli bireylerin sporda varlık göstermesi adına ilham verici bir örnektir." dedi.

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, engelli bireylerin sportif başarılarına katkı sunmaya devam ediyor. 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirilen Para Atıcılık ve İşitme Engelliler Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası’na 123 sporcu katıldı. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Erhan Coşkuner, R3 - 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak Karışık kategorisinde altın madalya kazanırken R6 - 50 Metre Yatarak Tüfek Karışık SH1 kategorisinde gümüş madalya alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

"Spora erişimde fırsat eşitliğini savunmaya devam edeceğiz"

Milli seviyede birçok yetenekli sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü’nün sporcusu Erhan Coşkuner, sergilediği istikrarlı performansla kürsüde iki kez yer alma başarısı gösterdi. Şampiyona sonrası açıklamada bulunan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, "Erhan’ın gösterdiği bu başarı yalnızca kişisel bir zafer değil, aynı zamanda engelli bireylerin sporda varlık göstermesi adına ilham verici bir örnektir. Kulüp olarak spora erişimde fırsat eşitliğini savunmaya, sporcularımıza her firsatta destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEPSAŞ Enerji, sporun dönüştürücü etkisine inanıyor

DEPSAŞ Enerji, sporun dönüştürücü gücüne olan inancıyla farklı branşlarda faaliyet gösteren sporculara destek sunmayı sürdürüyor. Erhan Coşkuner’in bu önemli şampiyonada elde ettiği dereceler, kulübün uzun vadeli vizyonunun bir yansıması olarak görülüyor. DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, sporun her birey için erişilebilir olması gerektiği anlayışıyla hareket etmeye ve başarı hikayelerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edecek.