2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin sona ermesiyle birlikte, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak başkanlığında okul müdürleri kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, geride bırakılan dönemin genel değerlendirmesi yapılırken, eğitim öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca yeni eğitim öğretim yılına yönelik planlamalar, akademik başarıyı artırmaya yönelik stratejiler ve kurumsal gelişim çalışmaları da gündeme alındı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yaptığı konuşmada, tüm okul yöneticilerine dönem boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederek, "Eğitimde başarı, ancak birlikte hareket ederek sağlanabilir. Öğrencilerimizin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, iyi dilek temennileri ve yeni döneme dair yapılacak çalışmaların planlanmasıyla sona erdi.