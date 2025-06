Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Oku-Yorum Yazı-Yorum" projesi Türkiye paneli ve "Destanlarımı Çiziyorum Çizgi Roman Yarışması" ödül töreni, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlendi. Yarışmada, 51 eserden 11’i ödüllendirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, “Oku-Yorum Yazı-Yorum” projesinin kültürel mirası gençlerle buluşturarak önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti. Proje, Oğuz Kağan, Ergenekon, Göç, Manas, Satuk Buğra Han ve Battal Gazi gibi destanları genç nesillere aktararak toplumsal hafıza ve kimlik inşasına katkı sağlıyor.

“KÜLTÜREL MİRASIMIZ GELECEĞİN ANAHTARI”

Yelkenci, “Bu destanlar sadece geçmişin değil, bugünün ve yarının da sözü. Gençlerimizin yazdığı her hikâye, kurduğu her cümle, çizdiği her sahne, milletimizin kültür atlasına iz bırakacak,” dedi. “Destanlarımı Çiziyorum” çizgi roman yarışmasının, destanların görsel anlatımlarla çağın diline uyarlanmasında büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Yelkenci, projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bir yansıması olduğunu ifade ederek, “Bu model, geçmişin irfanıyla geleceğin bilimsel dünyasını buluşturuyor. Gençlerimizin bilişsel, duyuşsal ve değer temelli kazanımlarını merkeze alarak çok yönlü bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz,” dedi. Projenin, düşünen, üreten ve evrensel değerlere açık gençler yetiştirdiğini belirtti.

ÇİZGİ ROMAN YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında liselere yönelik düzenlenen yarışmada, 51 eser arasından Oğuz Kağan, Alp Er Tunga, Göç, Battal Gazi ve Manas destanlarını işleyen 11 çizgi roman ödüllendirildi. Yelkenci, “Okuyan, yazan ve çizen gençler bu ülkenin en kıymetli hazinesidir,” diyerek öğrencilere seslendi. Yelkenci, projeye emek veren akademisyen, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, “Türkiye Yüzyılı’nın eğitim vizyonuna ışık tutan bu tür projelerin çoğalmasını temenni ediyorum,” dedi.