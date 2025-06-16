İnönü İlçesine bağlı Oklubalı mahalle sakinleri İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’ya mahallede okullara yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

İnönü Belediye Meclis Üyesi Ömer Topçi, Oklubalı Mahalle Muhtarı Recep Ekincioğlu, Oklubalı Spor Kulübü ve Yönetimi, Oklubalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Yönetimi ile mahalle sakinleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Hamamcı’ya Oklubalı Mahallesinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.

Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçeye bağlı Oklubalı Mahallesinde fırın evleri, kapalı spor salonu, sosyal donatılar, park onarımları, yol ve kaldırım yapımı gibi birçok alanda hizmet ettiklerini belirterek ilçeye bağlı mahallelerde her zaman hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.