Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında turu geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyerek, "Sadece bir maça çıkmıyoruz aslında bir umudun peşinden, Galatasaray’ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray yarın saat 20.45’te evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Umutlu olduklarını söyleyen Buruk, "Yarın sadece bir maça çıkmıyoruz aslında bir umudun peşinden, Galatasaray’ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız. İlk maçtan önce nasıl hissediyorsak, turu geçmek için hangi umutla yer alıyorsak, yarın da aynı umutla sahada yer alacağız. Seyircimizle birlikte kuracağımız baskıyla maça başlangıcımız çok önemli olacak. Burada ülkeyi, Galatasaray’ı temsil ediyoruz. Yarın üzerimize düşen ne varsa, ilk maçta yapamadığımız ne varsa ortaya koymamız gerekiyor. Bu inancımızın peşinden koşacağız. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularımla birlikte buna inanıyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Genç ve koşan bir takım. Birbirini tanıyan bir takım. Rakibimizin iç sahadaki başarısını biliyorduk. Dış sahada da bize karşı ne yapabileceklerini görmek, onları zorlayıp, bu turu çevirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Yoğun bir maç temposundan geçtiklerini belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Fiziksel olarak hazırlanma şansımız yok. Dinlendirip, maçtan bir gün gün kısa taktik antrenmanla maçlara çıkıyoruz. Mental olarak hazırlanmak çok önemli. Mental olarak son iki maçtaki en büyük sıkıntımız çok fazla top kaybı yaptık. Bu kadar kolay top kayıpları yapmamız düşündürücü. Hiç beklediğimiz oyunculardan çok fazla top kaybı yaptık. Rakiplere burada öz güven veriyoruz. Onlar maç oynamadan gelecekler. Son Rizespor maçında da gördük, ikinci yarıda 1-1’iken oyun durdu. Bu da lig temposunun, Avrupa’da altında kalmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.

"AZ Alkmaar maçına odaklanacağız"

Sadece AZ Alkmaar maçına odaklandıklarını söyleyen Okan Buruk, "Fenerbahçe maçı, bir sonraki maçımız. Bugün bu maçı düşünüyoruz. Yarın bu maça odaklanacağız. Aklımızda birinci önceliğimiz Fenerbahçe maçı değil. Maçın içerisindeki duruma göre bir sonraki maçı düşündüğümüz yerler oluyor. Ama şu anda düşündüğümüz yarınki maç" ifadelerini kullandı.

"Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıklanmasının hatırlatılması üzerine Buruk, "Böyle bir plan vardı. Daha önceden karar verildiğini de duyuyorduk. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması. İnşallah hakemin önceden karar verildiği gibi seçilmemiştir. Ben sadece sahaya bakıyorum, sahadaki oyuna bakıyorum. Hakemin pasaportu çok önemli değil. Sadece seçilecek hakem çok önemli. Çok fazla dedikodu da dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakem seçilmesi, Türk futbolu için de, derbi için de hayırlısı olacak diye düşünüyorum" dedi.

Hem 3’lü ve hem de 4’lü savunmayla oynamaya devam edeceklerini belirten Okan Buruk, "Arada 3’lü savunma oynadığımız ve iyi oynadığımız yerler vardı. Bir yerde gol yemeye başlayınca hep 3’lü savunma çok gol yiyor diye konuşuldu, 4’lü savunmada da bu golleri yiyince. Oyun içerisindeki yanlış kararlar, top bizdeyken kötü işler yapmamız onların pozisyona girmesini sağlıyor. Elimizdeki oyunculara göre, rakibin dizilişine göre, bu dizilişlere karar veriyoruz. 4’lü savunma iyi yaptığımız şeylerden biriydi, bundan önceki 2 senede bu şekilde başarılı olmuştuk. Hem 4’lü, hem 3’lü savunma üzerinden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray bir şeye inanıyorsa, ne saha zeminin ne de atmosferin önemli olmaması gerekiyor"

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı için ise Buruk, "Umut ediyorum yarın akşam maç sırada bu kar yağışı olmasın. Hem zemin için hem maçın kalitesi için inşallah yağmaz ama kar geliyor. Bu hafta sonu da, pazartesi için de risk var. Bizim için fark etmiyor. Hangi şartlarda olursa olsun, Galatasaray takımı bir şeye inanıyorsa, bir şeyin peşinden koşuyorsa burada ne saha zeminin, ne atmosferin önemli olmaması gerekiyor. Saha zemini ne olursa olsun, Galatasaray’ın bu turu geçmek oyun içerisinde hep olacağını göstermemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarımız merak etmesin, bize güvensinler, onları çok sevindireceğiz"

İlk maçta alınan 4-1’lik mağlubiyetin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Maça gelmeden önce böyle bir şeyi düşünmezdik. Beklenti de bizden çok yüksek. Özellikle maçın hikayeleri bazen böyle olabiliyor. İstediğimiz gibi gelişmedi. 10 kişi kaldıktan sonra rakibimize çok net bir şekilde üstünlük verdik. Çok fazla ilk maça takılı kalmadan, turu çevirebilecek skoru almak istiyoruz. Galatasaray için yaşıyoruz, Galatasaray taraftarını mutlu etmek için yaşıyoruz. Onları 2.5 sene hep mutlu ettik. Bu tür sonuçlar Galatasaray taraftarını üzüyor. Bunlar yaşamadığımız sonuçlar. Bu sene iki mağlubiyet aldık, Ajax ve AZ Alkmaar’da. Biz de çok fazla üzüldük. Merak etmesinler, onları çok fazla sevindireceğiz. O konuda bize güvensinler" diyerek sözlerini tamamladı.