Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 317 litre etil alkol ele geçirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte ve kaçak alkol denetimlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Çanakkale Merkez ilçede üç şüpheli şahsın ikamet ve işyerlerinde adli arama ve kontrol gerçekleştirildi.

Yapılan aramalar sonucunda, 3 bin 317 litre etil alkol, 234 litre kanyak, 70 litre kaçak rakı,28,5 litre meyve likörü, 14 adet alkol kiti, 1 adet damıtma aparatı, 1 adet sanayi tipi gaz ocağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.