Fenerbahçe’nin hücum oyuncusu Oğuz Aydın, Süper Lig’de üst üste 2 maçta 11’de başlarken bu karşılaşmalarda fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile sahasında karşılaşırken sarı-lacivertlilerin ilk golü Oğuz Aydın’dan geldi. Müsabakanın 3. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin pasında ceza sahasında fileleri havalandıran Oğuz, ligde 3. golüne imza attı.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında ilk kez 11’de şans bulan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 1 asistle tamamladığı maçın ardından bugün de 11’de görev aldı. Oğuz, kırmızı-siyahlılara karşı da gol sevinci yaşadı. Ligde bu sezon 4 maçta forma giyen Oğuz, bugün 90 dakika sahada kaldı.

Jose Mourinho’nun hücumun sol kanadında başlattığı Oğuz, maçın 2. yarısını sağ kanatta tamamladı.