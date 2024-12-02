Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü’nü mağlup ederek rakibine karşı ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 3-1’lik skorla yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı ligde kazanma serisini sürdürdü. Kanarya, ayrıca bu süreçte 7 Şubat 2024’te Türkiye Kupası son 16 turunda eşleştiği rakibini 2-0 mağlup ederek tur atlamıştı. Fenerbahçe, 11. kez karşılaştığı rakibine karşı 9. galibiyetini elde etti.

Kadıköy’de puan vermedi

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig’de mücadele eden rakibine karşı evinde hata yapmadı. Bugünkü müsabakayla birlikte son 6 sezonda oynadığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda 19 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

Güney ekibi, Fenerbahçe’yi son olarak 2021-2022 sezonunda evinde mağlup etti.