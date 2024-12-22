Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği ile aday öğretmenlerin adaylık süreçleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.ANKARA (İGFA) - 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve aday öğretmenlerin adaylık süreçleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 18 Ekim 2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecekler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak.

Adaylık süreci 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak. Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'nı tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları, süreç sonunda kaldırılarak öğretmenliğe atamaları yapılacak. 18 Ekim 2024 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecekler de aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak.

Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

Öğretmenlerden öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, uzman öğretmen ünvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilecek.

Uzman öğretmenlerden, uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar başöğretmen ünvanı için düzenlenecek Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuru yapabilecek. Bu programı tamamlayanlar başöğretmen olacak.

18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilecek. Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacak.