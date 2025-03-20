Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde başlatılan ve öğretmenlerin rol aldığı 'Kahve Bahane' tiyatro gösterisi, Bozyazı ilçesinde öğretmenlerden oluşan ekiple sahneye taşındı.

İlk gösterimini Müftülük Konferans Salonunda gerçekleştiren oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, İlçe Müftüsü Yakup Avcı ve ailelerin katıldığı tiyatro gösterisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Eğitim camiasının kültürel ve sanatsal etkinliklerde de aktif rol almasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan gösteri, öğretmenlerin sahne performanslarıyla göz doldurdu. Yoğun ilgi gören etkinlikte, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Tiyatro ekibi, oyunun ilerleyen tarihlerde farklı sahnelerde de izleyiciyle buluşacağını belirterek, desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA