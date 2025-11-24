Oltulu Doğaseverler Grubu ile Erzurum Yürüyüş Ekibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. İki grubun toplam 36 kişiden oluşan yürüyüşçüleri, Oltu Çamlıbel Barajı yanından başlayarak Ardost Yaylası’na doğru 15 kilometrelik parkurda yürüdü.

Doğa ile iç içe gerçekleşen yürüyüşte, öğretmenlere olan saygı ve minnet duygusu ön plandaydı. Her iki grubun üyeleri, yürüyüş sonunda topluca Öğretmenler Günü’nü kutladı. Oltu Yürüyüş Grubu’ndan Avukat Muharrem Kalyon, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Erzurum Yürüyüş Grubu ile Oltu Doğaseverler Yürüyüş Grubu olarak Çamlıbel Köyü Ardost Yaylası’nda yürüyüş gerçekleştirdik. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. İlmi hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmelerini temenni ediyoruz."

Doğaseverler, etkinliğin geleneksel hale getirilerek her yıl Öğretmenler Günü’nde tekrarlanabileceğini belirtti.