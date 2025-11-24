Adana’da yaşayan görme engelli Türkçe öğretmeni Züleyha Eker, 22 yıldır kendisi gibi görme engeli olan öğrencilerine adeta ışık oldu. 22 yılda 300’den fazla öğrenci mezun eden Eker," Onları daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Empati yapabiliyorum, sorunlarını geçmişte bende yaşadığım için çözüm odaklı çalışmalar yapıyorum" dedi.

Doğuştan görme engelli Züleyha Eker (55), 1970’lerin Türkiye’sinde görme engelliler için pek fazla imkan olmaması sebebiyle okula gidemedi. Yıllar sonra ilkokulu, ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitiren Eker, Hatay’da da üniversite eğitimi tamamlayıp Türkçe Öğretmeni oldu. 2003 yılında Adana’daki Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulunda Türkçe öğretmeni olarak göreve başlayan Eker, aradan geçen 22 yılda kendisi gibi görme engelli 300’den fazla öğrenciyi mezun etti. 22 yıldır öğrencilerine ışık tutan Eker, tek isteğinin öğrencilerin meslek sahibi olup hayata, yaşamın içerisine katılmaları olduğunu anlattı.

"İyi ki de Türkçe öğretmeni oldum"

Öğretmen olma hikayesini İhlas Haber Ajansı muhabirleriyle paylaşan Züleyha Eker, "Doğuştan görme engelliyim. O günün şartlarına göre eğitim almak bu kadar kolay değildi. O sebeple eğitimimde gecikmeler yaşandı. Her yerde görme engelli okulları bulunmuyordu. Bu sebeple eğitime ileri yaşlarda başladım ve lisede dahil olmak üzere dışarıdan bitirdim. Üniversiteyi Hatay’da okudum. İyi ki de Türkçe öğretmeni oldum. Mesleğimi ve öğrencilerimi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir insanın yaşamına dokunmak çok önemli

"Görme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulda öğretmen olmanın kendisini daha fazla motive ettiğini belirten Eker, "Kendim gibi görme engelli öğrencilere ders vermem çok önemli. Çünkü onları daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Empati yapabiliyorum, sorunlarını geçmişte bende yaşadığım için çözüm odaklı çalışmalar yapıyorum. Bir insanın yaşamına dokunmak çok önemli bir konu. Öğrencilerim buradan mezun olsa dahi takiplerini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Tek başımıza hiçbir şeyiz, birlikte güçlüyüz"

Görme engelli öğrencilerin çaba göstermesi için gayret sarf ettiğini vurgulayan Eker, "Öğrencilerimin her birinin meslek sahibi olmasını istiyorum, en büyük isteğim o. Engeli olan vatandaşlar sürekli birilerinden bir şey beklememeli, hayata, yaşamın içerisine katılmalılar. Herkesin toplum için yapabileceği mutlaka bir şey vardır. Tek başımıza hiçbir şeyiz, birlikte güçlüyüz" diyerek sözlerini tamamladı.