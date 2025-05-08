Niğde Fen Lisesi öğretmeni Ahmet Fırat Aslan’ın edebi türdeki ilk kitabı ’Sekoya Meclisi’ yayımlandı.

Felsefe öğretmeni Ahmet Fırat Aslan’ın mesleki birikimini yansıtan Sekoya Meclisi’nde insani değerler ustaca bir kurgu ile hayvan karakterler aracılığıyla anlatılıyor. Hikayede hayvanlar sekoya ağacının altında bir araya gelerek yaşamı şekillendiren ilkeler üzerine derin tartışmalara giriyor, sabır, bilgelik ve adalet gibi temel erdemler üzerinde düşüncelerini paylaşırken evrensel değerlere dair kapsayıcı ve farklı görüşler ortaya çıkıyor. Kaleme aldığı kitabı ile ilgili bilgi veren Aslan; "Tarihin ve yaşamın derinliklerinden gelen görüşler okuru özgürlük, sorumluluk, saygı gibi değerlerin peşinden sürüklüyor. Okuyucu, bir yandan hayatın karmaşıklığını ve anlamını keşfederken diğer yandan bu değerlerin gerçekte ne anlama geldiğini sorguluyor. Kitabın anlatım biçimi her yaştan okura farklı düzeylerde hitap ediyor. Küçük yaştaki öğrenciler için temel değerleri keşfetme fırsatı sunarken gençler ve yetişkinler bu erdemleri toplumsal ve bireysel yansımaları üzerine düşünmeye teşvik ediyor. Bu anlamda yalnızca bir hikaye değil, aynı zamanda okuru iç dünyasında bir yolculuğa davet eden, değerler üzerine düşünmesini sağlayan bir kaynak" dedi. Hayvan karakterleri aracılıyla doğayı ve insan doğasını keşfetmeye imkan tanıyan eserdeki derinlik okurun kendisiyle ve dünyayla yüzleşmesini sağlıyor. Yazar Ahmet Fırat Aslan esere dair düşüncelerini şöyle ifade etti;

"Felsefe dersi ile 25 yıl önce tanıştım. 17 yıldır felsefe dersi anlatıyorum. Zamanla fark ettim ki felsefe sadece bir ders değil. Hayatın tam ortasında, herkesin kendince kurduğu bir düşünme biçimi. Ve biz fark etmeden felsefe ile haşır neşir yaşıyoruz. Bu yüzden anlatmak yetmedi bana. Sekoya Meclisi sadece bir kitap değil; düşünen, sorgulayan, anlam arayan herkese bir çağrı."

Akademik kariyer de yapan Aslan’ın daha önceden de yayınlanmış mesleki kitapları da bulunuyor.