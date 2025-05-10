Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Menteşe Güzel Sanatlar Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrenci velilerinden oluşan 120 kişiye ‘En iyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında; narkotik suçlarla mücadelenin önemi ve madde bağımlılığı, madde kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu suçlarında yasal durumlar, UYUMA Mobil Uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Projeye göre, sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaşlar, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabilecek. Sisteme konum bilgisi ile birlikte düşen bu ihbar bölgeye en yakın ekibe iletilecek. Eğitimde ayrıca, NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) projesinin tanıtımı yapıldı.