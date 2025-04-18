Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi, Bilimsel Bitki Ressamlığı Sergisi ve Orman Fakültesi Herbaryumu’nu ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğr. Gör. Serdar Aslan, öğrencilere bilgilendirmede bulundu. Konuk öğrenciler, Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi’nde; hoş geldin bahçesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, bitki gösteri alanları, egzotik bitkiler, meyve ve kozalak arasındaki farklar, zehirli bitkiler ve zehirli mantarlar, doğaya zararlı ve faydalı böcekler, su bitkileri ve görüldüğü alanlar, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan ağaçlar ve bitkiler gibi konularda gezerek ve görerek öğrenmeyi deneyimledi.

Öğretim Gör. Serdar Aslan, "Ülkemiz endemik ve biyoçeşitlilik bakımından dünyanın en önemli merkezlerinden biridir. Bu bahçede ülkemizin yedi bölgesinde yetişen bitki ve ağaçların yanında dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen türleri de görebilirsiniz" şeklinde konuşarak Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin biyoçeşitlilik zenginliği hakkında bilgiler paylaştı.

Namık Kemal İlkokulu’nun Düzce Üniversitesi’ndeki programı, Bilimsel Bitki Ressamlığı Sergisi ve Orman Fakültesi Herbaryumu’nun ziyaret edilmesiyle son buldu.