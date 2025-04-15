Erzurum’un Oltu ilçesindeki Yasin Haşimoğlu İlkokulu’nda öğrencilerce bilim şenliği kapsamında hazırlanan projeler ziyaretçilerden tam not aldı.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin’in destekleriyle hayata geçirilen Bilim Şenliği etkinliğinde öğrencilerin hazırladığı 35 proje görücüye çıktı. Şenlik boyunca projeleri tek tek inceleyen Kaymakam Çelik, öğrencilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini; Kaymakam Mustafa Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin takdim etti. Programın sonunda konuşan Kaymakam Çelik, okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Etkinliğe Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik’in yanı sıra Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, Oltu İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdinç Yılmaz ve okul müdürleri katıldı.