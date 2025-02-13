GE Projesi" kapsamında 10. sınıf öğrencileri ile toplantı gerçekleştirildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde (MEB) koordinesinde yürütülen Genç AR-GE Projesi kapsamında Canik 15 Temmuz Ömer Halisdemir AİHL Toplantı Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Genç AR-GE; Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki AR-GE birimleri tarafından yürütülen ve özellikle bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında gençlerin gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir gençlik eğitim programı proje, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde düzenlenecek. Bu faaliyetler ile öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve bilimsel, teknolojik, mesleki alanlarda gelişimlerine katkı sağlamak hedefleniyor.

Bilgilendirme toplantısında öğrencilerle bir araya gelen Ağar, oluşturulan Genç AR-GE sistemi ile gençlerin birçok kazanım elde edeceğine dikkat çekti. Ağar, öğrencilerin erken yaşlarda yetenek ve kapasitelerinin keşfedilerek bilimsel, teknolojik ve mesleki alanlarda kabiliyetlerini geliştirebilecekleri çalışmalara yönlendirilmelerinin, bu alandaki eğitim öğretim uygulamalarına katılmalarının büyük önem taşıdığını belirterek dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencilerin bu süreçlere dahil edilmesi, yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Toplantıda, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) odaklı AR-GE ve proje eğitimlerinin düzenlenmesi, proje yarışmaları ile bilim ve teknoloji fuarlarının gerçekleştirilmesi, öğrencilerin ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımının teşvik edilmesi gibi konular ele alındı. Ayrıca, AR-GE kampları ve üretim odaklı atölyeler aracılığıyla öğrencilerin beceri gelişiminin desteklenmesi, girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması gibi başlıklar görüşüldü.

Genç AR-GE Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı’na ayrıca il/ilçe eğitim yöneticileri, 17 ilçeden 10. sınıf öğrenci temsilcileri katıldı.