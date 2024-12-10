Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı tarafından daha önce eğitimin ilk aşaması olan “Moda Tasarım İleri Dönüşüm Eğitimi Denim Uygulamaları” etkinliğinin düzenlenmesinin ardından atıkların ürüne dönüştüğü “Denim İleri Dönüşüm Moda Tasarım Atölyesi” Moda Tasarım Programı 1. ve 2. Sınıf öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinliğe; Realkom Genel Müdürü Mutlu Kayan, Laboratuvar Sorumlusu Emine Akkan ve Kimya Mühendisi Ayşegül Karaca katılım sağladı.

Moda Tasarım Programı akademisyenleri; Dr. Öğretim Üyesi Filiz Dursun, Öğr. Gör. Çiğdem Dursun ve Emekli Öğretim Elemanı Gülden Abanoz’un öğrenciler ile birlikte gerçekleştirdikleri atölye çalışmasında, firmasının hibe ettiği test numunesi pantolonlar ürüne dönüştü.