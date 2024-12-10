Bayburt’ta akşam saatlerinde başlayan sis, sabaha karşı etkisini artırarak görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatırken, sürücüler kısa ve sis farları açık şekilde trafikte ilerleyebildi. İş yerlerine gitmek için yola koyulan ve gizli buzlanma nedeniyle yürümekte zorlanan Bayburtlular, olabildiğince dikkatli bir şekilde etraflarını kontrol ederek gideceği yerlere vardılar. Sisli havada sürücüleri uyaran belediyeden, "Bugün ilimizde yoğun sis var. Şehir merkezinde sis ve gizli buzlanma riskine karşı araçları başında olan hemşehrilerimizin dikkatli olmasını rica ederiz. Sisli havalarda kısa ve sis farlarınızı açınız. Hız sınırlarına uyun ve sollama yapmaktan kaçının. Güvenli fren yapabilmek için takip mesafenizi koruyun" açıklaması yapıldı.