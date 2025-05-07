Düzce Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Tarım ve Orman Müdürlüğünü gezdi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklara tarımın ve doğal kaynakların önemi konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlayan ziyaret, samimi ve bilgilendirici bir atmosferde gerçekleşti.

Ziyaret kapsamında öğrencilere İl Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları, yürüttüğü projeler ve Düzce’nin tarımsal yapısı hakkında sunum yapıldı. Ayrıca çocuklara tarımsal üretimin aşamaları, gıda güvenliği ile suyun ve toprağın önemi gibi konularda bilgi verildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi, çiftçilerin bilinçlendirilmesi, hayvancılığın desteklenmesi ve kırsal kalkınma yatırımlarının yaygınlaştırılması amacıyla çok yönlü çalışmalar yürütmektedir. Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve tarımsal yayım alanlarında aktif rol üstlenmektedir.

Etkinlik boyunca öğrenciler merak ettikleri konularla ilgili sorular sorarak kurum faaliyetleri konusunda bilinçlendi. İl Müdürlüğü yetkilileri, genç nesillerde tarıma karşı ilgi ve farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.