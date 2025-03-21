Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Lütfiye Keskin İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Seminerde, ormanların doğa ve insan hayatı için taşıdığı önem, ağaçlandırma çalışmalarının gerekliliği ve çevreyi koruma bilinci üzerine bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, öğrencilerin küçük yaşta çevre duyarlılığı kazanmasının gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öğrenciler, seminerde edindikleri bilgileri paylaşarak doğayı koruma konusunda daha bilinçli hareket edeceklerini belirtti. Orman Haftası kapsamında farklı etkinliklerin de düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: İHA