Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde sıfır atığa dikkati çekmek için "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" bilgi yarışması düzenlendi.

Ankara’nın Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün birlikte düzenlediği Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor Bilgi Yarışmasının finali yapıldı.

Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro ve Toplantı salonunda düzenlenen Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor Bilgi Yarışmasının finaline Kızılcahamam İlçe Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihangir Cantürk, Ak Parti İlçe Başkan Vekili Osman Ünsal, MHP İlçe Başkanı Nuri Odacı, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve davetliler katıldı.

Yaklaşık 1 ay önce İlkokulların kendi içlerinde 4. Sınıflar arasında başlayan yarışma sonrasında her 1. olan sınıflar okullar arası çekilen kura sonrasında yarışarak finale kalan Kazımkarabekir İlkokulu 4/D sınıfı ile Perihan Erdoğan İlkokulu 4/A sınıfı karşılaştı.

Yarışmanın finalinde kazanan okul Kazım Karabekir İlkokulu oldu.

Yarışmanın finaline kadar gelen öğrencilere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından tablet, kulaklık, oyun seti ve okulları için yazıcı hediye edildi.