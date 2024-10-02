Yunusemre Belediyesi, Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin topladığı 75 kilogram plastik atığı alarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere alarak lisanslı firmaya teslim etti.

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi, çevre konusunda örnek bir projeye imza attı. Geri dönüşüm projesi kapsamında öğrencilerin topladığı 75 kilogram plastik atık Yunusemre Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekibine teslim edildi. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin başlattığı proje çevre bilincinin oluşturulması anlamında önemli bir adım olarak görülürken; belediye ekibi tarafından teslim alınan plastik atıklar lisanslı geri dönüşüm konusunda lisanslı firmaya verildi.