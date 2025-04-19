Düzce Bahçeşehir Koleji 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) Botanik Bahçesi’ne keyifli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Doğayla iç içe vakit geçirmek ve farklı bitki türlerini yerinde tanımak amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler, Botanik Bahçesi’nin zengin ve renkli dünyasını keşfetme şansı yakaladı. Aaştırma Görevlisi Tuba Gül Doğan tarafından yapılan bilgilendirme sunumu eşliğinde öğrenciler, Botanik Bahçesi’nin çeşitli alanlarını gezdi. Bitki müzesi, tematik bahçeler ve açık alanlarda gerçekleştirilen gezide, öğrenciler farklı bitki türlerini yakından gözlemleme imkanı buldu.

Etkinlik süresince, özellikle endemik bitkiler ve bu nadir bitkilerin korunmasına yönelik çalışmalar anlatılırken, minik öğrenciler doğanın ekolojik dengesi hakkında yeni bilgiler edindi. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında da detaylı bilgilerin verildiği etkinlikte öğrenciler, sordukları sorular ve gösterdikleri ilgiyle etkinliğe aktif bir şekilde katıldı. Kendilerine bitki keşfi için verilen görev kağıtlarındaki yaprakları, çiçekleri ve bitkileri yakından tanıyan çocuklar, doğaya olan ilgilerini artırma fırsatı yakaladı.

Hem bilgi dolu hem de öğrenciler için unutulmaz bir deneyime dönüşen bu tür etkinlikler, öğrencilerin doğa ile bağ kurmalarına imkan tanırken, çevre farkındalıklarının artmasına da katkı sunmaktadır. Düzce Üniversitesi, genç nesillere çevre sevgisi aşılamaya ve onları doğayla buluşturmaya devam edecek.