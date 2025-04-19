Demirözün’de içme suyu kaynaklarının ve depoların uygunluğuna yönelik toplantı yapılarak, değerlendirmelerde bulunuldu.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Demirözü merkez, belde ve köylerinde bulunan içme suyu kaynakları ile depolarının uygunluğunun değerlendirildiği koordinasyon toplantısı yapıldı.

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin’in başkanlığında yapılan toplantıda, belediyelerin ve İl Özel İdaresinin yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek, sağlıklı içme suyunun vatandaşlara ulaştırılmasının asli görevi olması gerektiği vurgulandı.