Bayburt Müftülüğü Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur’an Kursunda okuyan öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını yetim çocuklara bağışladı.

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ’Bayburt Yetimine Sahip Çıkıyor’ sloganıyla yetim çocuklara destek için kampanya başlattı. Kampanyaya destek olmak isteyen minik öğrenciler Kur’an Kursu Öğreticisi Aslı Danacı’nın refakatinde İl Müftülüğüne gelerek kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını yetim çocuklara bağışladı. Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi adına bağışları kabul eden İl Müftüsü Bayram Danacı, minik öğrencilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.