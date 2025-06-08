Aydıntepe’de görevi başında bulunan güvenlik güçlerinin, sağlık çalışanlarının bayramı kutlandı.

Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, bayramda görevi başında olan güvenlik güçlerini, sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Kaymakam Böçkün, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan kahraman güvenlik güçlerinin, nöbet tutan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini sürdüren tüm güvenlik, sağlık personelinin bayramını tebrik eden Böçkün, fedakârca yürüttükleri hizmetler için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.