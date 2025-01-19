Adana’da 9 mahalledeki çocukların taşımalı eğitim gördüğü Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulunda öğrenciler, tavuk besleyip sebze yetiştiriyor.

Sarıçam ilçesi kırsalında Hocallı Mahallesi’nde 102 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 2 yıl önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayvan Dostu Okul" projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda, okulun bahçesinde kullanılmayan atıl binalarda kümes ve kuluçkahane kuruldu, tavuk ve bıldırcın yetiştirilmeye başlandı. Öğrencilerin okul bahçesindeki kümes hayvanlarının bakımını yapması, hayvansal ve bitkisel üretimi öğrenmesi amacıyla da Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıklarının işbirliğiyle yürütülen "Okuldaki Çiftlik" projesi uygulamaya konuldu. "İnanılmazı Görmek İstiyorsan Bir Tohum Ek" sloganıyla Mayıs’ta hayata geçirilen proje kapsamında, okuldaki kümese 100 tavuk desteği sağlandı.

Bahçesine 40 sert çekirdekli meyve fidanı dikilen okuldaki öğrenciler, aynı zamanda 60 metrekare alanda kurulan seraya, öğretmenlerinin gözetiminde marul, brokoli, çilek, kabak, biber ve salatalık fidesi dikti.

Hayvansal ve bitkisel üretim yapılan okulda öğrenciler, gönüllü öğretmenler gözetiminde dersten arta kalan zamanlarda tavuk ve bıldırcınların yumurtalarını toplayıp kuluçkahaneye götürüyor. Hayvanları besleyip, kümesin ve kuluçkahanenin de temizliğini yapan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde seradaki yabani otları topluyor, bitkileri inceleyip hem hayvansal hem de bitkisel üretim hakkında bilgi sahibi oluyor. Kümesten elde edilen civcivlerin, yem karşılığı veya bedelsiz olarak isteyenlere verildiği okulda, yeni kurulan seradan elde edilecek ürünler de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikte satışa sunulacak.