Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gönüllü gençler ilçe merkezinde ve köylerdeki camileri temizleyip gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünce oluşturulan proje çerçevesinde Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden oluşan üniversite, lise ve ortaokul öğrencileri, her hafta bir camide buluşup temizlik yapıyor. Bu hafta ilçeye bağlı 113 nüfuslu Gümüşdere köyünde bir araya gelen gençler, köy camisini baştan aşağı temizledi ve yakacak odunları kesti.

Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin cami temizleme projesine Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman da destek verirken, Gümüşdere köyündeki programda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Müftüsü Dr. Şefik Gedik, İlçe Mal Müdürü Taner Güney de gönüllü gençler ile birlikte cami temizledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz, ”Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gönüllülük hareketleri kapsamında Pazaryeri ilçemizin Gümüşdere köyümüzde cami temizliği ve çevre temizliği yapmak için İlçe Müftülüğümüz ve okullarımızın desteği ile Gümüşdere köyümüze geldik, temizliğimizi yaptık. Bu örnek bir davranış temizlik anlamında ve köylü vatandaşlarımızla kaynaşmak anlamında güzel bir etkinlik. Köy muhtarımıza ve bize yardım eden destek veren bütün teşkilatlara teşekkür ediyorum. Devam edecek bu çalışmalarımız inşallah” diye konuştu.