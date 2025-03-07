Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, öğrenciler ilçenin tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde eğitim-öğretim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "Mudurnu’yu Tanıyorum" ve "Mudurnu’yu Seviyorum" projesi kapsamında yaşadıkları ilçenin tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzelliklerini öğreniyorlar. Mudurnu Kaymakamlığı ve Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü projede, her hafta farklı bir okulda öğrenciler tarafından Mudurnu’nun tarihi konusu ile sunum gerçekleştiriliyor.

İlk olarak Taşkesti Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinliğe, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanırken, yaptıkları sunumlar ise izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.