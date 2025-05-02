Ağrı Diyadin Sürmelikoç İlkokulu’nda makarna etkinliği düzenlendi.

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmelikoç İlkokulu’nda, öğretmenler ve öğrenciler tarafından düzenlenen makarna etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlik, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de mutfak becerilerini geliştirmesini amaçlayan bir organizasyon olarak okulda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, öğretmenler eşliğinde çeşitli makarna tarifleri uygulandı. Öğrenciler, makarna yapım sürecine aktif olarak katılarak, hem birlikte çalışmanın hem de sağlıklı yemek yapımının keyfini çıkardı. Öğrencilerin hazırladığı makarnalar, okulda yapılan etkinlikte velilerle de paylaşıldı.

Sürmelikoç İlkokulu öğrencileri, etkinlik sonunda öğrendikleri yeni tarifleri evlerinde de uygulamayı planladıklarını belirttiler. Etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, okulda güzel anların yaşanmasına olanak sağladı