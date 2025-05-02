Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Liselerde Bilim Uygulamaları" çalışmaları kapsamında, Kütahya Ali Güral Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen kapsamlı panel programı büyük ilgi gördü.

Panele, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Ortaöğretim Hizmetleri Şube Müdürü İrfan Kanık da katıldı. Programda dijital oyun, yeme, alışveriş, sosyal medya ve ilginç bağımlılık türleri ele alınarak geniş bir perspektiften değerlendirildi.

Öğrenciler, sunumlarında bilimsel veriler, istatistikler ve yapay zekâ destekli yöntemler kullanarak hem akademik hem de toplumsal farkındalık oluşturmayı başardı.

Panel sonunda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, "Beğenilmek için kendini değersizleştiren değil, üreten ve yaptığı işle takdir toplayan bir gençlik hedeflemeliyiz. Biz okursak, dünya ayağa kalkar" diyerek katkı sunan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti ve bu anlamlı çalışmanın örnek teşkil etmesini diledi.