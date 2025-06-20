Manisa’da on binlerce öğrenci karnelerini alarak büyük bir sevinç yaşarken, çocuk kültür sanat merkezlerindeki öğrenciler de belgelerini aldı.

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesiyle Manisa’da on binlerce öğrenci için tatil başladı. Okullarla birlikte okul öncesi eğitim kurumlarında da belge heyecanı yaşandı.

Yunusemre’nin minikleri belgelerini aldı

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren çocuk kültür ve sanat merkezlerinde eğitim gören 280 öğrenci belgelerini aldı.

Yunusemre Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören miniklerin yaz tatili heyecanı başladı. Muradiye, Güzelyurt, Barbaros ve Kaynak Mahallesi’nde bulunan çocuk kültür ve sanat merkezlerinde öğrenim gören 280 öğrenci belgelerini aldı. Belgelerini öğretmenlerinin ellerinden alan öğrenciler ardından doyasıya eğlendi. Belge almanın mutluluğunu yaşayan minik öğrenciler etkinlik sonunda keplerini attı.

Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulunda karne mutluluğu

Şehzadeler ilçesinde bulunan Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu-Ortaokulu’nda da karne sevinci yaşandı. Öğrenciler karnelerini alarak tatile başladı. 2/A sınıfı öğrencileri de bu yılı tamamlayarak 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 3. sınıfa başlayacak olmanın heyecanıyla yaz tatiline başladı. 2/A Sınıfı Öğretmeni Semra Kaşıkçı öğrencilerini tebrik ederek, "1 yıllık eğitim öğretim sona erdi. Şimdi tatil zamanı. Tatili güzelce değerlendirin, gezin, oynayın, kitap okuyun. Yeni sezonda tekrar okulda buluşalım" diye konuştu.