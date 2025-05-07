Ağrı’nın Patnos ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler Hıdırellez şenliği düzenledi.

Patnos Halk kütüphanesinde ders çalışan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler Halk Kütüphanesi bahçesinde Baharın müjdecisi Hıdırellez’i coşkuyla kutladırlar. Geleneksel müzikler eşliğinde el ele verip halaylar çeken öğrenciler birlik ve beraberlik içerisinde eğlendiler.

Halk kütüphanesi bahçesinde yapılan baharın müjdecisi ve Hıdırellez programı, öğrenciler tarafından yazılan ve geleneksel dilek ağacına yazılan dilekler asılarak bu özel günü unutulmaz kılındı.