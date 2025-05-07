Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan pazarı düzenlemesi hakkında bilgi vererek, bu yıl kurbanlık hayvan satışlarının yalnızca Belediye Hayvan Pazarının arkasında yer alan 60 dönümlük alanda yapılacağını söyledi.

Tarsus Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen evraklar oylanırken, kentin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Dilek ve temenniler bölümünde meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Başkan Boltaç, açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel’e yapılan saldırı kınandı

Meclis toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı da kınandı. Siyasette şiddetin yeri olmadığı vurgulanarak, demokratik değerlere sahip çıkma çağrısı yapıldı.

Yaz aylarında çocukların sulama kanallarında yüzme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Boltaç, bu soruna çözüm olarak Tarsus Belediyesi Gelecek Spor Kulübü bünyesinde yaz spor okulu başlatacaklarını belirtirken, Kleopatra Meydanı düzenleme projesinde sona doğru gelindiğini vurguladı. Boltaç, projeye bir sanat galerisi de ekleneceğini kaydederek, "Yıkılan Mehmet Bal Sanat Galerisi’nin yerine, Kleopatra Meydanı içinde yeni ve modern bir sanat galerisi inşa ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Boltaç’tan esnafa fiyat artışı uyarısı

Golden Apple ödülünün Tarsus’a verilmesi ve turizme yönelik çalışmaların hayata geçmesiyle bu durumu fırsat bilen bazı esnafın fiyatları artırdığına yönelik şikayetlerin mecliste gündeme gelmesine ilişkin Boltaç, "Fiyat artışları konusunda esnafımızı dikkatli ve adil olmaya davet ediyorum" dedi. Tarsus Gastronomi Merkezinin olduğu bölgenin trafiğe kapatılmasıyla ilgili de açıklama yapan Boltaç, "Bu karar, komisyon kararıyla alındı. Amacımız hem turist, hem de esnaf için sürdürülebilir bir ortam oluşturmak. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan bu konularda anlayış bekliyoruz" diye konuştu.

Kurbanlık hayvan pazarı tek bir noktada toplanacak

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan pazarı düzenlemesi hakkında da bilgi veren Başkan Boltaç, bu yıl kurbanlık hayvan satışlarının yalnızca Belediye Hayvan Pazarının arkasında yer alan 60 dönümlük alanda yapılacağını söyledi. Bu düzenleme ile hem şehir içindeki düzensiz kurban satışlarının, hem de çevre kirliliği ve trafik yoğunluğunun önüne geçileceğini ifade eden Boltaç, pazar alanında su tesisatı kurulacağını ve hayvanların hijyenik şartlarda barındırılması için tüm hazırlıkların yapılacağını kaydetti.