Mersin'in Silifke ilçesinde, ağaçlandırma teknikleri ve erozyonla mücadele konularında uygulamalı arazi eğitimi gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünün 2026 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında, Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü koordinesinde Silifke Orman İşletme Müdürlüğü sahasında düzenlenen eğitime; işletme müdür yardımcıları, ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefleri ile ağaçlandırma şefliği teknikerleri katıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara; makineli ve işçi gücü ile yapılan arazi hazırlığı, fidan dikimi ve bakım teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca sahada ihata tesisi kurulumu, dikimle elde edilen keçiboynuzu fidanlarında form budaması gibi konular da detaylı şekilde ele alındı.

Eğitim kapsamında erozyonla mücadeleye yönelik yamaç ıslahı ve oyuntu ıslahı çalışmaları da uygulamalı olarak gösterilerek, katılımcıların sahadaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin hem orman varlığının korunması hem de sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.