Atatürk Üniversitesi Teknopark bünyesinde kurulan Nexus Finansal Danışmanlık ve Yatırım firması, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve federal hükümet onaylı en büyük yatırım merkezlerinden biri olan Houston EB5 Regional Center’ın Türkiye Resmi Temsilciliği görevini üstlendi.

EB-5 Programı, ABD’de yatırım yoluyla Green Card elde etmeyi mümkün kılan prestijli bir göçmen yatırımcı programı olarak öne çıkıyor. 1,3 milyar doların üzerinde yatırım hacmi ve bin 400’den fazla yatırımcıya yeşil kart sağlayan Houston EB5, artık Türk yatırımcılara Nexus Financial aracılığıyla doğrudan ulaşabilecek.

Türkiye ile ABD arasında ATA Teknokent çatısı altındaki Nexus Financial gibi yenilikçi firmaların global düzeyde açılım sağlaması Teknokent adına da oldukça gurur verici bulundu. Prof. Dr. Hakan Özkan üniversitenin yeni yönetim döneminde Teknokent Genel Müdürü olarak görev aldı.