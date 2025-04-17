Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, yerli ve milli hava savunma sistemi geliştirdi. Öğrenciler, prototipini geliştirdikleri sistemle ‘TEKNOFEST 2025 Hava Savunma Sistemleri Yarışması’na damga vurmayı hedefliyor.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü "Alkıran" takımı, TEKNOFEST 2025 Hava Savunma Sistemleri Yarışması’na katılmak için çalışmalarını sürdürüyor. Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan takım, yerli ve milli imkanlarla ‘Alkıran’ isminde hava savunma sistemi prototipi geliştirdi. 7 metreden 5 santimetrelik bir cismi vurabilecek sistem geliştiren öğrenciler, prototipini yaptıklarını hava savunma sistemiyle ‘TEKNOFEST 2025 Hava Savunma Sistemleri Yarışması’na damga vurmayı hedefliyor.

"Çizimleri, yazılımı, kullanılan kartların hepsi yerli ve milli"

Projenin mimarı Yazılım Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi Emre Korkmaz, "Hava savunma sistemimiz yapay zeka destekli kamerası sayesinde dost-düşman tespiti yaparak düşman takibi yapıp atış yapabiliyor. Sistem X ve Y eksenlerinde çalışarak hedefi tespit edebiliyoruz. Halen prototipi sürüyor, ne kadar en iyi seviyeye getirebilirsek o kadar bizler için iyi olacak" dedi.

Projenin tamamen yerli ve milli üretim olduğunu anlatan Korkmaz, "Projenin çizimleri, yazılımı, kullanılan kartların hepsi yerli ve milli. Kendimizi geliştirmek adına üniversitemiz içerisinde bütün çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz disiplinler arası çalışıyor"

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ise üniversitedeki öğrencilerin TEKNOFEST yarışmalarında başarılı sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Öğrencilerimiz 7 metre mesafeden 5 santimetrelik cismi vurabilecek şekilde bir cihaz tasarladılar. 2025 TEKNOFEST’e bu projeyle katılacağız. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST yarışmalarında ciddi başarılar elde ediyorlar. Bunun en büyük sebebi disiplinler arası çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Teknoloji devrimini yaşatacak öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz"

Savunma sanayine kalifiye mühendis yetiştirmek için çaba harcadıklarını anlatan Prof. Dr. Sözen, " Üniversitemizi bilim dünyasında ismimizi duyurmaya çalışıyoruz. En büyük hedefimiz sanayinin istediği mühendisler yetiştirebilmek. Tek amacımız bu. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı teknoloji devrimini yaşatacak öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu projeler hep prototip ve bundan sonra gelecek öğrencilere ufuk açıyor" diyerek sözlerini tamamladı.