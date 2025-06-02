Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bilim, teknoloji ve sanat alanında nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği Keşif Kampüsü’nde öğrenci alım süreci tamamlandı. İki aşamalı sınavdan başarıyla geçen 500 öğrenci, önümüzdeki iki yıl boyunca kampüsün özel eğitim programından ücretsiz faydalanacak.

Samsun Keşif Kampüsü’nün düzenlediği Öğrenci Seçme Sınavı’na Samsun’un farklı ilçelerinden bin öğrenci katıldı. İlk aşamada çevrim içi platform üzerinden yapılan e-sınavla temel bilim bilgisi ve analitik düşünme yetileri ölçülen öğrenciler, ikinci etapta ise proje sınavına tabi tutuldu. Bu aşamada adaylar; problem çözme yeteneklerini ve özgün fikirlerini ortaya koyma imkanı buldu.

8 tematik alanda atölye eğitimi

Seçilen 500 öğrenci, bilimden sanata, teknolojiden doğaya kadar 8 farklı başlıkta atölye eğitimleri alacak. İki yıl sürecek bu eğitimler, öğrencilerin merak duygusunu artırmayı, üretkenliklerini geliştirmeyi ve keşfetme isteklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin eğitimine yönelik yürüttüğü projeler arasında özel bir yere sahip olan Keşif Kampüsü, her yıl yüzlerce öğrencinin potansiyelini açığa çıkarmaya devam ediyor.