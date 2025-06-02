Türkiye’nin dört bir yanında yatırımlarına devam eden Vodafone, 4.5G altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. İzmirli 4.5G müşterilerinin indirme (download) hızını 2 kata kadar artıran operatör, bu ilde 5G sunmaya da hazır durumda.

Vodafone, en iyi dijital müşteri deneyimini sunmak için altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 4.5G’deki kapsama gücünü yeni yatırımlarla artırmaya devam eden operatör, İzmir’e yaptığı ek yatırımlar ve kapasite artışları ile ildeki 4.5G müşterilerinin indirme hızını Mart 2023 öncesi döneme kıyasla 2 kata kadar artırdı. Operatör İzmir’de 5G sunmaya da hazır durumda olduğunu duyurdu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Şirket olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle yatırımlara devam ediyor, bağlantı hızımızı ve kalitemizi artırıyoruz. Bu kapsamda, İzmir’de son dönemde yaptığımız yeni saha ve kapasite yatırımlarıyla 4.5G altyapımızı daha da güçlendirdik. Bu sayede, müşterilerimizin 4.5G indirme hızını 2 kata kadar artırırken, aynı zamanda 5G teknolojisine geçişi mümkün kılacak altyapıyı da hazır hale getirdik. Türkiye’nin dijital geleceğine yatırım yapmaya ve müşterilerimizi son teknolojilere hazırlamaya devam edeceğiz."

5G’ye giden yolda güçlü altyapı

Yapılan açıklamaya göre operatör, Türkiye genelinde 5G’ye geçiş sürecinde hem teknik altyapısını güçlendiriyor, hem de müşterilerini bu dönüşüme hazırlıyor. 5G’nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve aynı anda daha fazla cihazın bağlanabilmesi gibi avantajları herkesin deneyimleyebilmesi için çalışmalarını sürdüren şirket, bu yeni teknolojinin hayatın her alanına dokunacağı bir dönem için hazırlıklarını tamamlıyor. Operatör, 5G’nin potansiyelini yalnızca büyük şehirlerde değil, tüm Türkiye’de erişilebilir kılmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, hem altyapı yatırımlarını yaygınlaştırıyor, hem de kullanıcıların bu yeni bağlantı teknolojisine kolayca adapte olabilmesi için cihaz, uygulama ve deneyim odaklı çözümler geliştiriyor.